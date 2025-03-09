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عربي-دولي

ترامب: إيران أمام خيارين إما الحل العسكري أو إبرام اتفاق

Lebanon 24
09-03-2025 | 14:34
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بعد الرسالة التي وجهها إلى طهران من أجل التفاوض، ورد المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عليها، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران: إما عسكرياً أو من خلال إبرام اتفاق.
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وقال في مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، إنه يفضّل التوصل إلى اتفاق، لأنه لا يريد أن يؤذي الشعب الإيراني.
لن تناقش تفكيك برنامجها النووي
فيما أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم، أن طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كان هدف المحادثات هو معالجة المخاوف بشأن أي استخدام محتمل للبرنامج النووي الإيراني عسكرياً.

كما أضافت في منشور على منصة "إكس" أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن مثل هذه المفاوضات لن تعقد أبداً، وفق وكالة "رويترز".
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