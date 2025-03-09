الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية

على وقع التطورات الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، تأكيده أن سوريا لن تنجر إلى حرب أهلية.

Advertisement

وأضاف في كلمة مساء اليوم الأحد، أن سوريا تواجه خطر فلول النظام السابق، معلناً عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي.وقال الشرع إن لا خيار أمام الفلول سوى الاستسلام فورا، وأن سوريا لن تنجر إلى حرب أهلية.كما أوضح أنه لن يتم التسامح مع فلول النظام السابق، وسيحاسب كل من تورط بدماء المدنيين.وأكد تجريم أي دعوة أو نداء يدعو للتدخل بشؤون سوريا، أو أي دعوات لبث الفتنة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية.ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم.وكان الشرع دعا في كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر اليوم الأحد، إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.كذلك أوضح الشرع أن ما جرى في الساحل كان "ضمن التحديات المتوقعة"، في إشارة إلى مساعي "فلول النظام" لبث الفتنة وإثارة البلبلة.يذكر أنه منذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين.إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "فلول النظام السابق" بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.