ماسك: ستارلينك لن تغلق أبداً محطاتها في أوكرانيا

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بعد تحذير كييف بوقت سابق اليوم، أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن خدمة ستارلينك لن تغلق أبداً محطاتها في أوكرانيا بغض النظر عن اختلافه مع السياسة المتبعة في كييف.كما أضاف في منشور على "إكس": "لن نفعل مثل هذا الشيء أبداً أو نستخدمه ورقة مساومة".جاء ذلك بعدما اعتبر ماسك سابقاً اليوم، أنه تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة، عندما منح خدمة ستارلينك للقوات الأوكرانية قبل أكثر من سنتين.وكتب على "إكس" قائلاً: "تحديت بوتين حرفياً عبر نظام ستارلينك الخاص، فهو العمود الفقري للجيش الأوكراني".لكنه حذر من أنه في حال أوقف تشغيله، فسوف ينهار خط الجيش الأوكراني الأمامي بالكامل، في رسالة للضغط على سلطات كييف على ما يبدو.كما أردف أنه يشعر بالاشمئزاز من سنوات الحرب والمذابح، معتبراً أن أوكرانيا ستخسر حتماً إن استمرت في هذا الطريق.وأكد أن أي شخص واع يرى ضرورة توقف الحرب الروسية الأوكرانية.إلى ذلك، دعا إلى فرض عقوبات على كبار رجال الأعمال الأوكرانيين، "خاصة أولئك الذين لديهم قصور في موناكو"، وفق تعبيره. (العربية)