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آلاف الإسرائيليين يغلقون شارعا بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة الأسرى

Lebanon 24
09-03-2025 | 15:25
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تظاهر آلاف الإسرائيليين، الأحد، في وسط تل أبيب وأغلقوا شارع "بيغن" الرئيسي، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة التي تنصل منها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة) أن آلاف المتظاهرين، بينهم عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، أغلقوا شارع "بيغن" في مدينة تل أبيب.
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وطالب المتظاهرون بإتمام كافة مراحل الصفقة التي تؤدي إلى الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
(الاناضول)
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