الساحل السوري يشهد عودة تدريجية للاستقرار بعد اشتباكات عنيفة

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أكد الدفاع المدني السوري أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مناطق الساحل.وأضاف في تصريحات إلى العربية/الحدث أن كوادره وصلت إلى كل المناطق المتضررة في الساحل.وقال إن بعض مناطق اللاذقية تعاني من انقطاع الكهرباء والماء.في موازاة ذلك أوضح الدفاع المدني السوري أن الجثامين في عدة مناطق بالساحل ويصعب تحديد أرقام الآن.وأشار إلى أنه يحتاج إلى أسبوع على الأقل لإحصاء الضحايا بدقة، لافتاً إلى أن الضغط الأكبر يقع على فرقه في جبلة واللاذقية.وأكد أنه يعمل بكل طاقته رغم محدودية الموارد.(العربية)