Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء كندا: الأميركيون يريدون بلدنا

Lebanon 24
09-03-2025 | 19:32
A-
A+
Doc-P-1331211-638771673577207733.jpg
Doc-P-1331211-638771673577207733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر مارك كارني، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا المقبل، في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا الأحد، من أن "الأميركيين يريدون بلدنا".
وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار"، قائلاً إن "كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2025-03-10
01:36 | 2025-03-10
01:13 | 2025-03-10
01:07 | 2025-03-10
01:02 | 2025-03-10
01:00 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24