رئيس وزراء كندا: الأميركيون يريدون بلدنا

حذّر مارك كارني، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا المقبل، في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا الأحد، من أن "الأميركيين يريدون بلدنا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار"، قائلاً إن "كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".

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