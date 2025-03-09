ترامب: لستُ قلقاً من المناورات العسكرية بين روسيا والصين وإيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير قلق على الإطلاق في شأن المناورات العسكرية المزمعة بين روسيا والصين وإيران.

قال ترامب إن يتوقع أن تسفر المحادثات الأميركية مع مسؤولين أوكرانيين في السعودية عن نتائج جيدة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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