توقيف طالب فلسطيني في أميركا.. وموقف حاسم لوزير الخارجية

في تصعيد كبير من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعهد باعتقال وترحيل الطلاب الأجانب الناشطين، ألقت سلطات الهجرة الاتحادية في الولايات المتحدة القبض على طالب فلسطيني لعب دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل وحربها على قطاع غزة.

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وكان محمود خليل، طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا حتى كانون الاول الماضي، داخل شقته المملوكة للجامعة عندما دخل عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك، ليل السبت الماضي، واقتادوه إلى الحجز، حسبما أكدت محاميته إيمي جرير لوكالة أسوشيتد برس.



وقالت جرير إنها تحدثت عبر الهاتف مع أحد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أثناء الاعتقال، والذي قال أكد لها أنهم تصرفوا بناء على أوامر وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرة خليل.

إلا أنها أوضحت أنها أبلغت العميل أن الطالب مقيم دائم ويحمل البطاقة الخضراء، لكنه أكد لها أنهم سيلغون تلك البطاقة.



"اجراء انتقامي"

بدورها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، اعتقال خليل في بيان أمس الأحد، واصفة ذلك بأنه "دعما لأوامر ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية".



من جهتها، اعتبرت كاميل ماكلر، مؤسسة منظمة إيميجرانت إيه أر سي، وهي تحالف لمقدمي الخدمات القانونية في نيويورك، أن توقيف خليل "يبدو كإجراء انتقامي ضد شخص عبر عن رأي لم يعجب إدارة ترامب".