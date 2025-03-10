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عربي-دولي

في مصر.. "صاروخ رمضان" يتحول الى كارثة

Lebanon 24
10-03-2025 | 01:07
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توفيت طفلة بمحافظة الإسماعيلية في مصر إثر وقوع حادث مروع، السبت، حيث تعرضت أسرتها المكونة من أربعة أفراد لإصابات بالغة جراء حريق نشب في منزلهم أثناء وقت الإفطار.

سبب الحريق وفق وسائل إعلام محلية، كان نتيجة لعب طفل بصاروخ ناري داخل المنزل. 
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وفور وصولها إلى المستشفى توفيت الطفلة البالغة 17 عاما، فيما لا تزال حالة البقية حرجة.

بدأت القصة عندما تلقت أجهزة الإسعاف بلاغا عن نشوب حريق ضخم في شقة بمدينة الإسماعيلية.

أثناء الحريق، كانت الأسرة تتناول طعام الإفطار في منزلها، وكان الطفل يلهو بصاروخ ناري بالقرب من خرطوم الغاز، ما أدى إلى تطاير الشرر واشتعال النيران في المطبخ. 

انتشرت النيران بسرعة في الشقة، مما أسفر عن إصابة جميع أفراد الأسرة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

عقب وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.


في وقت لاحق، وصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة، مما ساعد في تجنب وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحريق. كما أصدرت الجهات المختصة تحذيرات من مخاطر استخدام الألعاب النارية، خاصة خلال شهر رمضان.

من جهة أخرى، كثفت مديرية التموين حملاتها الميدانية لمراقبة الأسواق وضبط الألعاب النارية وصواريخ رمضان.


يُذكر أن السلطات الأمنية في مصر تبذل جهودا في صد المتاجرة بالألعاب النارية، خصوصا في المناسبات التي تروج فيها بكثرة كرمضان.

والأحد أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
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