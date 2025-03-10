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عربي-دولي
ترامب: الإغلاق الحكومي قد يحدث
Lebanon 24
10-03-2025
|
02:15
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إغلاق الحكومة "قد يحدث" إذا لم تتمكن غرفة النواب من جمع أصوات كافية لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه ما زال متفائلا بأن تتم الموافقة عليه.
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وقال ترامب عندما سُئل من قبل الصحفيين عما إذا كان هناك احتمال لحدوث إغلاق حكومي هذا الأسبوع عندما تنفد الأموال في 14 مارس: "قد يحدث. لم يكن يجب أن يحدث، ومن المحتمل ألا يحدث. أعتقد أن مشروع قانون التمويل المؤقت سيمر. سنرى".
ومشروع قانون التمويل المؤقت يهدف إلى تمويل الحكومة بمستوياتها الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر.
وكشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر السبت، ومن المتوقع التصويت عليه، الثلاثاء المقبل.
أبدى ترامب دعمه لهذا المشروع السبت، داعيًا زملاءه الجمهوريين إلى التصويت لصالحه.
كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي : "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وأضاف قائلا: "أشياء عظيمة قادمة لأميركا، وأطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد".
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