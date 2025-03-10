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عربي-دولي
بعد إسقاط 3 مسيرات أوكرانية.. حريق في مستودع بمقاطعة سمارا الروسية
Lebanon 24
10-03-2025
|
02:49
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أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة سمارا بوسط روسيا صباح اليوم الاثنين أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في مستودع بمدينة نوفوكويبيشيفسك.
وأوضحت الطوارئ الإقليمية أن مساحة الحريق تبلغ 1500 متر مربع، وأن الحادث لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات.
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من جهة أخرى، أعلن حاكم سمارا فياتشيسلاف فيدوريشيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الأوكرانية حاولت ليلا استهداف بعض المنشآت في المقاطعة، مضيفا أنه تم تدمير 3 طائرات مسيرة معادية في نوفوكويبيشيفسك.
وأفادت الدفاع الروسية صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت ما مجموعه 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية متفرقة، مؤكدة أن 3 من تلك المسيرات دمرت فوق مقاطعة سمارا. (روسيا اليوم)
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