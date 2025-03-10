Advertisement

عربي-دولي

بعد إسقاط 3 مسيرات أوكرانية.. حريق في مستودع بمقاطعة سمارا الروسية

Lebanon 24
10-03-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1331289-638771934572633233.jpg
Doc-P-1331289-638771934572633233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة سمارا بوسط روسيا صباح اليوم الاثنين أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في مستودع بمدينة نوفوكويبيشيفسك.


وأوضحت الطوارئ الإقليمية أن مساحة الحريق تبلغ 1500 متر مربع، وأن الحادث لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات.
Advertisement


من جهة أخرى، أعلن حاكم سمارا فياتشيسلاف فيدوريشيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الأوكرانية حاولت ليلا استهداف بعض المنشآت في المقاطعة، مضيفا أنه تم تدمير 3 طائرات مسيرة معادية في نوفوكويبيشيفسك.

وأفادت الدفاع الروسية صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت ما مجموعه 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية متفرقة، مؤكدة أن 3 من تلك المسيرات دمرت فوق مقاطعة سمارا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:09 | 2025-03-10
05:09 | 2025-03-10
05:01 | 2025-03-10
04:36 | 2025-03-10
04:30 | 2025-03-10
04:13 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24