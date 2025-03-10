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عربي-دولي

تفاصيل جديدة تكشف للمرة الاولى حول خطة ترامب.. ترحيل ميلون و800 ألف من غزة

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:00
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كتب موقع "العربية": على الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجع خلال الأسابيع الماضية عن خطته السابقة بشأن غزة، وتهجير السكان من القطاع الفلسطيني المدمر إلى دول الجوار، فيبدو أن إسرائيل ماضية في محاولة فرضها.
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فقد كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، للعمل على تنفيذ خطة ترامب؛ للاستيلاء على غزة وترحيل أهلها، مع إجراء عملية توسيع ضخمة للاستيطان في الضفة الغربية.

أما تفاصيل تلك الخطة الذي كانت لا تزال غامضة حتى الأمس، فتضمنت بحسب سموتريتش، "ترحيل 5000 شخص يومياً، بمعدل 7 أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10000 شخص يومياً لمدة 6 أشهر".
مليون و800 ألف
وفي حسبة سريعة إذا ما ضربنا 5000 بـ 360 يوماً، فستكون الحصيلة مليونا و800 ألف فلسطيني أي ما يقرب من ثلثي سكان القطاع.

إلا أن الرياح قد تجري بما لا تشتهي سفن سموتريتش، لاسيما أن الدول العربية رفضت تلك الخطة منذ أن أعلن عنها ترامب قبل أكثر من شهر.
فيما قدمت خلال قمة الجامعة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي خطة بديلة، تقضي بإعادة إعمار غزة مع الإبقاء على قاطنيها.

هذا واعتبر سموتريتش أن "خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها".

إلا أنه أقر في الوقت عينه بوجود صعوبات جمة، متوقعاً أن يستغرق تنفيذ الخطة وقتاً طويلاً جداً.
53 مليار دولار
وكانت مصر طرحت يوم 4 آذار على القمة العربية، خطة قدرت قيمتها بـ53 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، مركزة على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة المدى.

كما نصت تلك الخطة البديلة على مرحلتين لإعادة الإعمار وإنشاء صندوق تحت إشراف دولي.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أثار غضباً عالمياً، عندما طرح خطة "لسيطرة بلاده" على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع تهجير سكانها الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

في حين اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.
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