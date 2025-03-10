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عربي-دولي

زيلينسكي إلى السعودية... محادثات مهمة مع واشنطن

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:13
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في أول لقاء بعد زيارته غير الموفقة للبيت الأبيض نهاية شباط والتي شهدت مشادة كلامية بينه وبين نظيره الأميركي، دونالد ترامب، يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية غداً.
 
فمن المقرر أن يُعقَد في اليوم التالي من وصول الرئيس الأوكراني اجتماع بين وفدين أوكراني وأميركي للبحث في مفاوضات السلام المستقبلية لإنهاء الحرب مع روسيا.

كما من المقرر أن يفتتح زيلينسكي الاجتماعات الدبلوماسية، الاثنين، بلقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ أوضح الرئيس الأوكراني قائلاً "بعد ذلك سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأميركيين".

وتابع بخصوص وقف المساعدات: "نأمل في أن نناقش ونتفق على القرارات والخطوات اللازمة" من دون أن يحدد الموضوع.
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إلى ذلك، يفترض أن تسهم المحادثات المنتظرة المقرر عقدها الثلاثاء في جدة، في تحديد إطار من أجل اتفاق سلام ووقف إطلاق نار أولي بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي سيحضر هذه المحادثات.

ويأتي اللقاء بعدما علقت واشنطن المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية، فيما تحاول كييف إصلاح الأمور مع ترامب.
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