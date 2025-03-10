صحيفة "The Spectator" تكشف سبب استخفاف روسيا بالتهديدات الأميركية

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ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موسكو بفرض عقوبات كبرى جديدة، وذلك مع استمرارها في ضرب أوكرانيا بالطائرات من دون طيار والصواريخ، يبدو أن الروس غير منزعجين ويعتقدون أن هذا مجرد كلام في الوقت الحالي، وربما يكونون على حق. لقد قطعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تدريجياً لدعمها لأوكرانيا، أولاً بتعليق شحنات الأسلحة، ثم إيقاف تبادل المعلومات الاستخباراتية وحتى الوصول إلى صور الأقمار الصناعية المستخدمة للمساعدة في استهداف القواعد الروسية ومستودعات الأسلحة بعيدًا عن خط المواجهة. كما وتجاهلت وسائل الإعلام الروسية إلى حد كبير تهديد ترامب بالعقوبات. ورد الروس بحملة تصعيد من الضربات بطائرات من دون طيار والصواريخ".وبحسب الصحيفة، "وردًا على ذلك، رد ترامب بتهديد غير معهود لروسيا على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناءً على حقيقة أن روسيا "تضرب" أوكرانيا بشكل مطلق في ساحة المعركة الآن، فأنا أفكر بجدية في فرض عقوبات مصرفية ورسوم جمركية واسعة النطاق على روسيا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاقية التسوية النهائية للسلام. إلى روسيا وأوكرانيا، اذهبا إلى طاولة المحادثات الآن، قبل فوات الأوان. شكرًا لكما!!!" من جانبها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن هذا يعكس اعترافًا بأن "الحقيقة هي أن أوكرانيا خسرت، لأنها وثقت واعتمدت على البيت الأبيض السابق. في ما يتعلق بالعقوبات الجديدة، واجهنا العديد من العقوبات بالفعل ولم يقفوا في طريق تحقيق أهدافنا". إذاً، لماذا هذا النهج المتواضع، في حين كانت موسكو في الماضي ترد بغضب شديد على التهديدات بفرض المزيد من العقوبات؟"ورأت الصحيفة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو أن الروس، على الرغم من مدى سرورهم بمدى ملاءمة مبادرات ترامب الأخيرة من وجهة نظرهم، لم يستسلموا للرأي السائد في الدوائر الغربية الليبرالية، القائل بأن ترامب هو الرجل الذين قاموا بشرائه. وكما حذر الجنرال السابق والبرلماني المؤثر أندريه كارتابولوف هذا الأسبوع، فإن "ترامب ليس صديقنا". لروسيا مصالحها، ولترامب والولايات المتحدة مصالحهما، وفي حين يبدو أنهما متفقان في الوقت الحاضر، فإن هذا سوف يتغير حتما".وتابعت الصحيفة، "السبب الثاني هو أنهم يدركون أن ترامب يعامل روسيا وأوكرانيا بشكل مختلف تماما، ليس فقط بسبب تقديره الذي لا شك فيه ولا يمكن تفسيره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن أيضا لأنه يرى البلدين مختلفين تماما. فروسيا هي المحاور المعاكس الذي هناك ضرورة لإغرائه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل أن يحين وقت الضغط الجاد. لكن يبدو أنه يعتبر أوكرانيا تابعة جاحدة، ويجب أن يُظهِر لها من هو الرئيس. إن التوبيخ العلني للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعليق الدعم، والتحذيرات المنتظمة من أنها "لا تملك الأوراق"، كل هذا من أجل ممارسة الضغط".وأضافت الصحيفة، "أخيرا، هناك أيضا شعور في موسكو بأن ليس هناك ما يدعو للخوف من فرض عقوبات جديدة. فبعد ثلاث سنوات من التدابير الشخصية والقطاعية، فإن الصراع الحقيقي الذي يواجه الغرب يتلخص في تحديد وإغلاق الثغرات التي يستغلها الروس. ورأى أحد خبراء الاقتصاد المقيم في موسكو والمقرب من الكرملين أن "التدابير الجديدة الوحيدة التي قد يفرضها الغرب والتي من شأنها أن تحدث فرقا كبيرا سوف تكون أيضا ضارة للغاية بحيث لن يجرؤ الغرب على استخدامها"."وختمت الصحيفة، "إن موقف الكرملين هو مزيج من الحذر والرضا عن الذات. فهم لا يعتقدون أن علاقتهم بترامب لن تتدهور بالضرورة أبدا، ولكنهم يعتقدون الآن أنه أكثر اهتماما بملاحقة ثأر شخصي مع زيلينسكي وإخضاع حكومة أوكرانيا لإرادته أكثر من استهداف روسيا. كما يفترضون أن تهديداته خطابية فقط، وخاصة أنه يحاول طمأنة عناصر قاعدته عما يبدو تحولا دراماتيكيا نحو موسكو. بطبيعة الحال، كل من يعتقد أنه يعرف تماما ما يفكر فيه ترامب اليوم، وما سيفعله غدا، يخاطر بالوقوع في خطأ خطير".