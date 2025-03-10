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عربي-دولي

طهران: اتهامنا في قضايا سوريا ادعاء سخيف ومرفوض

Lebanon 24
10-03-2025 | 05:09
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نددت ايران بـ "الهجمات التي طالت الأقليات في الساحل السوري" خلال الفترة الماضية، كما وصفتها، واعتبرت أن اتهامها بالوقوف خلف تلك الأحداث سخيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين إن اتهام بلاده في قضايا سوريا ادعاء سخيف ومرفوض.
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كما أضاف "يجب وقف مجازر الأبرياء في سوريا بأسرع وقت"، وفق تعبيره. وأردف مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر للهجمات على بعض العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شدد مساء أمس الأحد على أنه لن يسمح لأي قوى خارجية أن تجر البلاد إلى حرب أهلية.

كما أكد تجريم أي دعوة أو نداء يدعو للتدخل بالشؤون السورية، أو أي دعوات لبث الفتنة.

وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصا مطلوبا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين من "فلول النظام" النار.

فيما أطلقت قوات الأمن لاحقا عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

كما تعهدت السلطات بفتح تحقيق في بعض التجاوزات التي طالت المدنيين.(العربية)

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