حزنٌ في جامعة عربيّة... صعوبة إمتحان تسبّبت بوفاة طالبة

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توفيت طالبة في كلية الطب في جامعة المنوفية شمال مصر، بعد أدائها امتحانا في أحد المواد، ما أثار صدمة لزملائها وأسرتها.وفوجئ طلاب الفرقة الخامسة في كلية الطب بوفاة زميلتهم إيمان مصطفى دياب، بعد أدائها امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة.وأكد بعض زملاء الطالبة أن وفاتها كانت بسبب تعرضها لضغط شديد، بسبب صعوبة الامتحان. (العربية)