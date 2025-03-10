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عربي-دولي

بعد صراعٍ مع مرض نادر... وفاة الأمير فريدريك عن 22 عاماً

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:24
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أعلن الأمير روبرت أمير لوكسمبورغ عن وفاة ابنه الأصغر الأمير فريدريك، عن عمر ناهز الـ 22 عاماً بعد صراع مع مرض وراثي نادر، يدعى "بولغ ميتوكوندريا".

وأعلن الخبر على موقع مؤسسة POLG، وهو موقع إلكتروني أسسه الأمير فريدريك، وخصصه لإيجاد علاجات فعالة وعلاج لاضطرابات "الميتوكوندريا".
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وأوضحت المؤسسة أن مرض POLG يسلب الطاقة من خلايا الجسم، ما يؤدي إلى خلل وظيفي في عدة أعضاء، مثل الدماغ والكبد، بالإضافة إلى تعثر الأمعاء والعضلات ووظائف البلع. (الجديد)
 
 
 

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