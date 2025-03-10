Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: السبب الوحيد لاستمرار الحرب هو روسيا

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1331411-638772073554903665.png
Doc-P-1331411-638772073554903665.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبيل محادثات حاسمة محتملة بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين في المملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تريد السلام.
 
ورأى اليوم الاثنين على تليغرام، أن روسيا هي "السبب الوحيد لاستمرار الحرب".
Advertisement

كما تابع أن أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى للحرب.

وكتب: "قلنا دائمًا إن السبب الوحيد لاستمرار الحرب هو روسيا".

يأتي هذا بينما من المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى السعودية، على أن يفتتح زيلينسكي الاجتماعات الدبلوماسية، بلقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد أوضح الرئيس الأوكراني قائلاً "بعد ذلك سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأميركيين". وتابع معلقا على مسأل وقف المساعدات بالقول: "نأمل في أن نناقش ونتفق على القرارات والخطوات اللازمة"، من دون أن يحدد الموضوع. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:23 | 2025-03-10
08:14 | 2025-03-10
08:07 | 2025-03-10
08:00 | 2025-03-10
07:57 | 2025-03-10
07:51 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24