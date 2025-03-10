زيلينسكي: السبب الوحيد لاستمرار الحرب هو روسيا

قبيل محادثات حاسمة محتملة بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين في المملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تريد السلام.

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ورأى اليوم الاثنين على تليغرام، أن روسيا هي "السبب الوحيد لاستمرار الحرب".كما تابع أن أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى للحرب.وكتب: "قلنا دائمًا إن السبب الوحيد لاستمرار الحرب هو روسيا".يأتي هذا بينما من المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى السعودية، على أن يفتتح زيلينسكي الاجتماعات الدبلوماسية، بلقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد أوضح الرئيس الأوكراني قائلاً "بعد ذلك سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأميركيين". وتابع معلقا على مسأل وقف المساعدات بالقول: "نأمل في أن نناقش ونتفق على القرارات والخطوات اللازمة"، من دون أن يحدد الموضوع.