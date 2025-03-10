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عربي-دولي

بعد مقتل إخوتها في "معارك الساحل"... ناشطة سوريّة تكشف ما قاله لها أحمد الشرع

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:44
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كشفت المعارضة السورية العلوية لنظام بشار الأسد، هنادي زحلوط، عن اتصال جمعها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أعقاب مقتل إخوتها الثلاثة في أحداث الساحل.

وكتبت زحلوط على "فيسبوك": "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبّر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا"، مضيفة أنه "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".
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وتابعت: "أعبر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".


وكانت الناشطة قد أعلنت عن مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، مع "العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا". (روسيا اليوم)
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