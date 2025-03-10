تحطم طائرة في موقف سيارات... هذا مصير من كانوا على متنها

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تحطمت طائرة صغيرة ذات محرك واحد كانت تقل خمسة أشخاص واشتعلت فيها النيران في موقف سيارات تابع لمجمع سكني لكبار السن بالقرب من مطار صغير في ولاية بنسلفانيا، لكن جميع من كانوا على متنها نجوا، وفقا لما أفاد به مسؤولون وشهود.وقال رئيس الشرطة دواين فيشر، للصحافيين في إفادة، إن الحادث المروع وقع جنوب مطار لانكستر في بلدة مانهايم، مشيرا إلى أن جميع الركاب الخمسة نقلوا إلى المستشفى، لكن لم يكشف عن حالتهم بعد. كما أكد أن أحدا ممن كانوا على الأرض لم يصب بأذى.وكان برايان بيبكين يقود سيارته بالقرب من الموقع عندما لاحظ أن الطائرة الصغيرة كانت ترتفع قبل أن تنحرف فجأة إلى اليسار.وأضاف في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، "ثم هوت بشكل عمودي على مقدمتها. كان هناك انفجار فوري وكرة نارية ضخمة". (العربية)