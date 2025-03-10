دبي.. أبرز وجهة عالمية للاستثمار الأجنبيّ

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حافظت دبي على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.واستقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم أيّ 14.24 مليار دولار من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2 بالمئة عن الرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 39.26 مليار درهم أيّ 10.69 مليار دولار، ليشكل أعلى قيمة مسجلة في الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد منذ 2020. (سكاي نيوز)