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عربي-دولي

خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير

Lebanon 24
10-03-2025 | 07:57
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خرج الممثل السوري بشار إسماعيل عن صمته، ووجه رسالة عالية السقف الى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الاحداث الأخيرة في الساحل السوري وتحديدا في مدينته جبله، اذ قُتل 15 من افراد عائلته وأصدقائه واقربائه بسبب التوترات الحاصلة بين الحكومة السورية وفلول نظام بشار الأسد.
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وفي التفاصيل، اطل بشار إسماعيل في مقطع فيديو قال فيه: "رحت انت عالساحل وشفت كم الحب من الشعب اللي هتفوا بإسمك وبإسم سوريا".
وتابع بشار إسماعيل: "ولكن للأسف، اكبر كف اكله هذا الشعب هو ما حصل في الساحل السوري منذ أيام، وما جرى من جرائم".
وأشار الى انه خسر 15 من اقربائه وعائلته، محذرا في المقابل الرئيس احمد الشرع من انقلاب عليه من قبل مؤيديه. (الجديد)
 
 
 
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