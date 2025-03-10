إسرائيل تستعيد تمثال بن غوريون "بملابس السباحة"

استعادت الشرطة الإسرائيلية تمثالا لدافيد بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي "بملابس السباحة"، كان قد سرق في أحد الفنادق في تل أبيب.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة سرقة تمثال لبن غوريون، من بهو فندق.

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وقال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به كان يقيم في فندق تل أبيب، وسرق التمثال أثناء مغادرته.



يذكر أن التمثال هو نسخة طبق الأصل من صورة شهيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون، وهو ينفذ حركة الوقوف على الرأس على الشاطئ مرتديا ملابس السباحة. (سبوتنيك)