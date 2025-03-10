حدث فلكي نادر ومثير.. قمر الدم المخيف يضيء السماء قريبًا

ستشهد السماء في الأسبوع المقبل حدثًا فلكيًا نادرًا ومثيرًا، حيث يظهر "قمر الدم" الذي سيضيء القمر باللون الأحمر بسبب خسوف قمري كلي.



وستحدث هذه الظاهرة يومي 13 و14 آذار 2025، حيث سيعبر ظل الأرض عبر القمر، ليحول لونه إلى الأحمر المميز.

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ويحدث "قمر الدم" عندما يتماشى كوكب الأرض، قمرنا، والشمس في خط واحد، مما يجعل الأرض تلقي بظلها على القمر، فتتسبب في تحوله إلى اللون الأحمر.



هذا اللون المميز ينبع من ضوء الشمس الذي يمر عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث يتم تشتت الضوء الأزرق ويصل فقط الجزء الأحمر من الطيف الضوئي إلى القمر.



ويشبه الأمر وكأن كل شروق وغروب الشمس في العالم يتم إسقاطها على القمر، بحسب ما ذكرته وكالة ناسا.

متى يحدث الخسوف؟



سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 1:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 14 آذار، حيث سيظهر ظل الأرض تدريجيًا على القمر، مما يجعل جزءًا من القمر يبدو وكأن قطعة تُؤخذ منه. عند الساعة 2:26 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيبدأ الخسوف الكلي، حيث سيلتهم ظل الأرض القمر تمامًا ويحول لونه إلى الأحمر.



وسيستمر الخسوف الكلي لمدة تزيد عن ساعة، وينتهي في الساعة 3:31 صباحًا، ليتبعها عدة ساعات من الخسوف الجزئي، الذي سينتهي تمامًا بحلول الساعة 6:00 صباحًا.

كيفية مشاهدته؟



من أجل الاستمتاع بمشاهد الخسوف بوضوح، ينصح باستخدام المناظير أو التلسكوب لرؤية التفاصيل الدقيقة على سطح القمر، مثل الحفر التي ستكون حمراء بشكل مؤقت.



لالتقاط صور لهذه اللحظة الفلكية، توصي ناسا بوضع الهاتف على حامل ثلاثي الأرجل وتعيين الكاميرا لالتقاط صور طويلة تتراوح بين عدة ثوانٍ على الأقل. (سكاي نيوز عربية)