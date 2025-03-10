الاقتصاد السعودي يُسجّل أعلى معدل نمو ربعيّ خلال عامين

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بالفترة عينها من عام 2023.



ويُعدّ معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين.

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وأضافت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023. (روسيا اليوم)