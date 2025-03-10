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إقتصاد

الاقتصاد السعودي يُسجّل أعلى معدل نمو ربعيّ خلال عامين

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:16
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بالفترة عينها من عام 2023.

ويُعدّ معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين.
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وأضافت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023. (روسيا اليوم)
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