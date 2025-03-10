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عربي-دولي

إصطدام ناقلة نفط أميركية وسفينة حاويات برتغالية في بحر الشمال

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:46
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اصطدمت ناقلة نفط أميركية وسفينة حاويات برتغالية في بحر الشمال، اليوم الاثنين، حيث قدم خفر السواحل البريطاني استجابة طارئة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل البريطاني: "يقوم خفر السواحل البريطاني حاليا بتنسيق الاستجابة الطارئة لتقارير عن تصادم بين ناقلة وسفينة شحن قبالة ساحل شرق يوركشاير".
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وبينما لا يزال الحادثر مستمرا، تم استدعاء مروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل من همبرسايد، إلى جانب قوارب النجاة من سكجنيس وبريدلينجتون ومابلثورب وكليثوربس، وطائرة ثابتة الجناح تابعة لخفر السواحل البريطاني، والسفن القريبة ذات القدرة على مكافحة الحرائق. (روسيا اليوم)
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