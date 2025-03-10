تعهد بمعاقبة المتورطين... إليكم ما قاله أحمد الشرع عن "أحداث الساحل السوريّ"

تعهد الرئيس السوري بمعاقبة كل من تورط في أعمال عنف "حتى لو كان أقرب الناس إلينا".

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وفي حديث لـ"رويترز"، رفض الكشف عن هوية المتورطين في عمليات القتل التي "أصبحت فرصة للانتقام" من مظالم قديمة.

ووجه الشرع أصابع الاتهام في أحداث الساحل السوري إلى من وصفهم بـ"موالون للأسد ودولة أجنبية"، وقال "إنهم من يقفون وراء الهجمات على التي فجرت العنف".

وقال: "الأحداث في ستؤثر على المسيرة وسنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع".

وأضاف: "لا نستطيع ضبط الأمن في البلد والعقوبات الأميركية قائمة علينا".

واعتبر أن ما تقوله عن أن السلطات السورية تشكل تهديدا "كلام فارغ".

وتابع قائلاً: "المحادثات جارية مع بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية".

وقال: "لا يوجد اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن بابها مفتوح للتواصل".