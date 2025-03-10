Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا للإدارة السورية: لمنع العنف ومحاسبة مرتكبيه

Lebanon 24
10-03-2025 | 11:21
A-
A+
Doc-P-1331504-638772244277464928.jpg
Doc-P-1331504-638772244277464928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، الحكومة الانتقالية في سوريا إلى اتخاذ إجراءات لوقف أعمال العنف والتحقيق في الاشتباكات الأخيرة. 
Advertisement

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نندد بالاشتباكات العنيفة التي وقعت في مناطق طرطوس وحمص بسوريا، وندعو كافة الأطراف المعنية إلى إنهاء العنف فورًا."

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أن الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المخلوع وقوات الإدارة الجديدة في المناطق الساحلية بسوريا أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الدفاع السورية تسيطر على جبلة.. وتسليم المتورطين لمحاسبتهم
lebanon 24
10/03/2025 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تحث سوريا على تجنب "دوامة العنف" بعد الاشتباكات في الساحل
lebanon 24
10/03/2025 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحذر من أعمال العنف في سوريا وهذا ما كشفته عن علاقتها بالإدارة الجديدة
lebanon 24
10/03/2025 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: على الإدارة السورية الجديدة توضيح علاقتها مع تنظيم داعش
lebanon 24
10/03/2025 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:25 | 2025-03-10
13:03 | 2025-03-10
13:00 | 2025-03-10
12:54 | 2025-03-10
12:45 | 2025-03-10
12:40 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24