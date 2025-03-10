ألمانيا للإدارة السورية: لمنع العنف ومحاسبة مرتكبيه

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دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، الحكومة الانتقالية في إلى اتخاذ إجراءات لوقف أعمال العنف والتحقيق في الاشتباكات الأخيرة.وقال المتحدث باسم الوزارة: "نندد بالاشتباكات العنيفة التي وقعت في مناطق طرطوس وحمص بسوريا، وندعو كافة الأطراف المعنية إلى إنهاء العنف فورًا."وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أن الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المخلوع وقوات الإدارة الجديدة في المناطق الساحلية بسوريا أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. (ارم نيوز)