حزن عميق.. وفاة أمير في عمر الـ 22 عاماً بسبب مرض نادر

توفي الأمير فريدريك، أصغر أبناء الأمير من لوكسمبورغ والأميرة من ناسو، عن عمر يناهز 22 عامًا في الأول من آذار 2025، إثر إصابته بمرض الميتوكوندريا النادر (POLG).

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وأعلن الأمير روبرت، في بيان مؤثر نُشر عبر موقع مؤسسة POLG التي أسسها ابنه، عن وفاته مشيرًا إلى أن توفي في بعد معركة طويلة مع المرض، الذي بدأ يظهر بشكل واضح عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. ووصف الأمير مرض ابنه بأنه "عبء كبير"، لكنه أشار إلى أن كان يتعامل مع تحدياته بروح دعابة وشجاعة استثنائية.

وعمل الأمير مع مؤسسة POLG طوال حياته للبحث عن علاج لهذا المرض الذي يؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم. (سيدتي)