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عربي-دولي

حزن عميق.. وفاة أمير في عمر الـ 22 عاماً بسبب مرض نادر

Lebanon 24
10-03-2025 | 11:38
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توفي الأمير فريدريك، أصغر أبناء الأمير روبرت من لوكسمبورغ والأميرة جولي من ناسو، عن عمر يناهز 22 عامًا في الأول من آذار 2025، إثر إصابته بمرض الميتوكوندريا النادر (POLG).
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وأعلن الأمير روبرت، في بيان مؤثر نُشر عبر موقع مؤسسة POLG التي أسسها ابنه، عن وفاته مشيرًا إلى أن فريدريك توفي في باريس بعد معركة طويلة مع المرض، الذي بدأ يظهر بشكل واضح عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. ووصف الأمير روبرت مرض ابنه بأنه "عبء كبير"، لكنه أشار إلى أن فريدريك كان يتعامل مع تحدياته بروح دعابة وشجاعة استثنائية.
 
 
وعمل الأمير فريدريك مع مؤسسة POLG طوال حياته للبحث عن علاج لهذا المرض الذي يؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم. (سيدتي)
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