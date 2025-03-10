في ذكرى انتصار 10 رمضان.. رسالة من السيسي إلى إسرائيل!

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السيسي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني".وأضاف: "إن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصري وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات".وأكد "التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيمانا بأن هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة".وواصل: "تحية لكل من صنع هذا العظيم، وتحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل".