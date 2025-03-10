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عربي-دولي

في ذكرى انتصار 10 رمضان.. رسالة من السيسي إلى إسرائيل!

Lebanon 24
10-03-2025 | 12:26
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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببطولات القوات المسلحة وصلابة الشعب المصري، في صد العدوان واسترداد الحقوق، وذلك في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي زامن يوم 6 تشرين الاول 1973.
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وقال السيسي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني".

وأضاف: "إن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصري وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات".

وأكد "التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيمانا بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة".

وواصل: "تحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، وتحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل".

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