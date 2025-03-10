زيلينسكي في السعودية عشية محادثات أميركية - أوكرانية

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وصل الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إلى مطار جدة غرب السعودية.ومن أن يلتقي زيلينسكي عقب وصوله ولي السعودي سلمان، وفق ما نقل إعلام بينه قناة "الإخبارية" الرسمية.وسيلتقي زيلينسكي مع الأمريكي ماركو روبيو، وفق الإعلام ذاته. (الاناضول)