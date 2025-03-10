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عربي-دولي
زيلينسكي في السعودية عشية محادثات أميركية - أوكرانية
Lebanon 24
10-03-2025
|
12:45
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وصل
الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إلى مطار
مدينة
جدة غرب السعودية.
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ومن
المقرر
أن يلتقي زيلينسكي عقب وصوله ولي
العهد
السعودي
محمد بن
سلمان، وفق ما نقل إعلام
سعودي
بينه قناة "الإخبارية" الرسمية.
وسيلتقي زيلينسكي مع
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو، وفق الإعلام ذاته. (الاناضول)
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