في أول تعليق له.. أردوغان يوجه رسالة لمن يحاول بث "الفتنة" في سوريا

Advertisement

أضاف أن "الأحداث في الساحل أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير مع التدخل الفعال لقوات الحكومة لكن الوضع على الأرض لا يزال حساسا".وأكد "اتخاذ التدابير لضمان عدم حدوث أي تطور ضد بلادنا ونحث السلطات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء بشكل سريع".ورحب بالرسائل الحازمة للرئيس السوري والتي تتسم بالاعتدال والتهدئة وتؤكد على عزم الحكومة على معاقبة الخارجين عن .وأشار إلى أنه "من ينظر إلى ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو حبيس التعصب الأعمى"، قائلا: "لا نولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي لأحد سواء في أو أو أو أي من الدول الأخرى في المنطقة". (روسيا اليوم)