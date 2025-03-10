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عربي-دولي

في أول تعليق له.. أردوغان يوجه رسالة لمن يحاول بث "الفتنة" في سوريا

Lebanon 24
10-03-2025 | 12:40
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "تركيا تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي وكل أعمال الإرهاب والتخويف"، موضحا أن من يحاول بث الفتنة في سوريا لن ينجح في مخططاته.
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أضاف أن "الأحداث في الساحل أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير مع التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية لكن الوضع على الأرض لا يزال حساسا".

وأكد أردوغان "اتخاذ التدابير لضمان عدم حدوث أي تطور ضد بلادنا ونحث السلطات السورية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء بشكل سريع".

ورحب بالرسائل الحازمة للرئيس السوري والتي تتسم بالاعتدال والتهدئة وتؤكد على عزم الحكومة على معاقبة الخارجين عن القانون.

وأشار أردوغان إلى أنه "من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو حبيس التعصب الأعمى"، قائلا: "لا نولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي لأحد سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو أي من الدول الأخرى في المنطقة". (روسيا اليوم) 
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