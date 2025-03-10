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عربي-دولي

بعد ارتكابهما انتهاكات دموية في الساحل.. إليكم ما فعلته الإدارة السورية الجديدة بهما (صور)

Lebanon 24
10-03-2025 | 13:25
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم، أن "الشرطة العسكرية في الادارة السورية الجديدة في وزارة الدفاع ألقت القبض على شخصين، بعد انتشار فيديو مصور لهما أثناء قيامهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل، وتم تحويلهما للقضاء العسكري المختص لينالا جزاءهما". 
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