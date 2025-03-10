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عربي-دولي
ما حقيقة صورة الطفلة دهب "المقتولة" في الساحل السوري؟
Lebanon 24
10-03-2025
|
17:00
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آلاف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت طفلة سورية تدعى "دهب
منير
علو"، زاعمة مقتلها على يد
قوات الأمن
السورية
في الساحل الغربي للبلاد، بعد أيام من حملة أمنية لملاحقة عناصر متمرّدة تتبع للنظام السابق.
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إلا أن التدقيق السريع على الصورة في محرّك البحث، كشف عن أن الطفلة التي في الصورة صينية، وليست سورية، وأنها نشرت للمرة الأولى في الـ11 من
كانون
الأول 2024، على منصة صينية كانت تعرض علامة تجارية لملابس الأطفال.
وخلال التوتر الأمني الواسع الذي شهده خلال الأيام الماضية، انتشرت صور ومقاطع فيديو قيل أنها لمدنيين من أبناء الطائفة العلوية، قتلوا أو نُكّل بهم على يد قوات الأمن، إلا أن بعضها كان يعود إلى سنوات سابقة من الحرب في سوريا، وأخرى من قطاع غزة. (ارم نيوز)
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