Advertisement

عربي-دولي

ما حقيقة صورة الطفلة دهب "المقتولة" في الساحل السوري؟

Lebanon 24
10-03-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1331552-638772326537824968.PNG
Doc-P-1331552-638772326537824968.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
آلاف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت طفلة سورية تدعى "دهب منير علو"، زاعمة مقتلها على يد قوات الأمن السورية في الساحل الغربي للبلاد، بعد أيام من حملة أمنية لملاحقة عناصر متمرّدة تتبع للنظام السابق. 
Advertisement

إلا أن التدقيق السريع على الصورة في محرّك البحث، كشف عن أن الطفلة التي في الصورة صينية، وليست سورية، وأنها نشرت للمرة الأولى في الـ11 من كانون الأول 2024، على منصة صينية كانت تعرض علامة تجارية لملابس الأطفال. 
 
76f8c8a5-a3f1-43d4-bc6b-1f8272869f44
وخلال التوتر الأمني الواسع الذي شهده  خلال الأيام الماضية، انتشرت صور ومقاطع فيديو قيل أنها لمدنيين من أبناء الطائفة العلوية، قتلوا أو نُكّل بهم على يد قوات الأمن، إلا أن بعضها كان يعود إلى سنوات سابقة من الحرب في سوريا، وأخرى من قطاع غزة.  (ارم نيوز)

مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
11/03/2025 01:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق لروسيا بعد الأحداث "العنيفة" في الساحل السوري
lebanon 24
11/03/2025 01:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟
lebanon 24
11/03/2025 01:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"بدنا وفينا" مقابل "ما خلونا".. هل تنجح "القوات" حيث أخفق "التيار"؟!
lebanon 24
11/03/2025 01:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:41 | 2025-03-10
17:55 | 2025-03-10
17:38 | 2025-03-10
17:30 | 2025-03-10
17:00 | 2025-03-10
16:53 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24