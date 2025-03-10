ما حقيقة صورة الطفلة دهب "المقتولة" في الساحل السوري؟

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إلا أن التدقيق السريع على الصورة في محرّك البحث، كشف عن أن الطفلة التي في الصورة صينية، وليست سورية، وأنها نشرت للمرة الأولى في الـ11 من الأول 2024، على منصة صينية كانت تعرض علامة تجارية لملابس الأطفال. آلاف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت طفلة سورية تدعى "دهب علو"، زاعمة مقتلها على يد في الساحل الغربي للبلاد، بعد أيام من حملة أمنية لملاحقة عناصر متمرّدة تتبع للنظام السابق.إلا أن التدقيق السريع على الصورة في محرّك البحث، كشف عن أن الطفلة التي في الصورة صينية، وليست سورية، وأنها نشرت للمرة الأولى في الـ11 من الأول 2024، على منصة صينية كانت تعرض علامة تجارية لملابس الأطفال.

وخلال التوتر الأمني الواسع الذي شهده خلال الأيام الماضية، انتشرت صور ومقاطع فيديو قيل أنها لمدنيين من أبناء الطائفة العلوية، قتلوا أو نُكّل بهم على يد قوات الأمن، إلا أن بعضها كان يعود إلى سنوات سابقة من الحرب في سوريا، وأخرى من قطاع غزة. (ارم نيوز)