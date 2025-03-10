جريمة في الأردن.. هذا ما فعلوه بصديقهم! (فيديو)

اطفال يشعلون النار في صديقهم #بسلكه في احدى حارات عمان!!!!
مين يحاسب طيور جهنم، ولا اهاليهم!
هاي اخرة التربية الحديثة ، خلف وارمي للشارع يربي!!
ونفسي اعرف مين يلي طلع بقصة السلكه هاي!
يجب محاسبتهم ومعاقبتهم عقاب شديد! pic.twitter.com/rPyesWzDRa
— دآرين💗 (@dareenn00) March 9, 2025
اطفال يشعلون النار في صديقهم #بسلكه في احدى حارات عمان!!!!
مين يحاسب طيور جهنم، ولا اهاليهم!
هاي اخرة التربية الحديثة ، خلف وارمي للشارع يربي!!
ونفسي اعرف مين يلي طلع بقصة السلكه هاي!
يجب محاسبتهم ومعاقبتهم عقاب شديد! pic.twitter.com/rPyesWzDRa