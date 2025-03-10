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عربي-دولي

جريمة في الأردن.. هذا ما فعلوه بصديقهم! (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:00
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أثار مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأطفال وهم يشعلون النار في صديقهم باستخدام "السلكة" في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان، جدلاً واسعًا ومخاوف متزايدة من المخاطر المترتبة على هذا السلوك. ويُعد إشعال "السلكة" في رمضان ظاهرة متكررة بين الأطفال، حيث يقومون بحرق قطع من السلك المعدني، ما يؤدي إلى تطاير شرارات نارية قد تسبب حوادث خطيرة مثل الحرائق والإصابات البليغة. 
 
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ويعود انتشار هذه الظاهرة، بحسب بعض المتابعين، إلى تقليد بعض المشاهير الذين شاركوا هذه الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تزايد انتشارها في مختلف أنحاء المملكة. 

وطالب ناشطون الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العادة الخطرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها وفرض رقابة مشددة لمنع وقوع حوادث قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. (ارم نيوز)
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