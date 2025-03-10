جريمة في الأردن.. هذا ما فعلوه بصديقهم! (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يشعلون النار في صديقهم باستخدام "السلكة" في إحدى مناطق العاصمة عمّان، جدلاً واسعًا ومخاوف متزايدة من المخاطر المترتبة على هذا السلوك. ويُعد إشعال "السلكة" في ظاهرة متكررة بين الأطفال، حيث يقومون بحرق قطع من المعدني، ما يؤدي إلى تطاير شرارات نارية قد تسبب حوادث خطيرة مثل الحرائق والإصابات البليغة.

اطفال يشعلون النار في صديقهم #بسلكه في احدى حارات عمان!!!!

مين يحاسب طيور جهنم، ولا اهاليهم!

هاي اخرة التربية الحديثة ، خلف وارمي للشارع يربي!!

ونفسي اعرف مين يلي طلع بقصة السلكه هاي!

يجب محاسبتهم ومعاقبتهم عقاب شديد! pic.twitter.com/rPyesWzDRa — دآرين💗 (@dareenn00) March 9, 2025 Advertisement



ويعود انتشار هذه الظاهرة، بحسب بعض المتابعين، إلى تقليد بعض المشاهير الذين شاركوا هذه الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تزايد انتشارها في مختلف أنحاء المملكة.



وطالب ناشطون الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العادة الخطرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها وفرض رقابة مشددة لمنع وقوع حوادث قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. (ارم نيوز) ويعود انتشار هذه الظاهرة، بحسب بعض المتابعين، إلى تقليد بعض المشاهير الذين شاركوا هذه الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تزايد انتشارها في مختلف أنحاء المملكة.وطالب ناشطون الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العادة الخطرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها وفرض رقابة مشددة لمنع وقوع حوادث قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. (ارم نيوز)