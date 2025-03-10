مفاجأة يعلنها إيلون ماسك: "هجوم سيبراني" يطال "آكس"!

أعلن مالك منصة "آكس" الملياردير أنَّ الموقع العالمي يتعرض لهجوم سيبراني مُنسق من قبل جماعة أو دولةٍ ما.

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ولم يُحدّد ماسك الجهة التي تقف عن الهجوم الذي أدى إلى تأثر المنصة بشكل كبير.

ومنذ ساعات، يواجهُ مستخدمو موقع "آكس" (تويتر سابقاً) اضطراباتٍ في استخدام التطبيق، حيث يصعب الولوج إلى الصفحة الرئيسية وتصفّح المنشورات.

وذكر موقع "downdetector" الإلكترونيّ أنه تم الإبلاغ عن أعطال في المنصة، مشيراً إلى أن عدد البلاغات تجاوز الـ30 ألفاً.

كذلك، تحدثت التقارير عن أنَّ الأعطال ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن المنصة تعود إلى العمل تارة وتخرج عن الخدمة تارة أخرى.







