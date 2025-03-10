ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ونشرت بيانا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
ضمن إدارة الدولة السورية
بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط
والغاز".
أوّلاً، ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
ثانيًا، الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
ثالثًا، وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية
لإنهاء النزاع المسلح.
رابعًأ، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط
والغاز.
خامسًا، تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية
.
سادسًا، دعم الدولة السورية
في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا
ووحدتها.
سابعًا، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
ثامنًا، تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.