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ونشرت بيانا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول والغاز".أوّلاً، ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.ثانيًا، الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.ثالثًا، وقف إطلاق النار على جميع الأراضي لإنهاء النزاع المسلح.رابعًأ، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول والغاز.خامسًا، تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة .سادسًا، دعم الدولة في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن ووحدتها.سابعًا، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.ثامنًا، تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.