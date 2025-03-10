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عربي-دولي

أيد حماس وقاد الاحتجاجات داخل الجامعات.. ترامب يُعلن عن اعتقال طالب فلسطيني

Lebanon 24
10-03-2025 | 14:49
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أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في منشور على منصة "تروت سوشيل" قضية اعتقال طالب فلسطيني يدعى محمود خليل في جامعة كولومبيا في نيويورك، كان قد قاد الاحتجاجات داخل الجامعة ضد إسرائيل.
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وقال ترامب في منشور على منصة : "في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعتها سابقا، اعتقلت دائرة الهجرة والجمارك بكل فخر محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس، واحتجزته في حرم جامعة كولومبيا. وهذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة".

وأضاف: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك".

وتابع ترامب "كثيرون ليسوا طلابا، بل محرضون مدفوعو الأجر. سنعثر على هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلدنا - ولن يعودوا مرة أخرى أبدا".

وقال الرئيس الأميركي: "إذا كنت تدعم الإرهاب، بما في ذلك ذبح الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، فإن وجودك يتعارض مع مصالح سياستنا الوطنية والخارجية، ولن نرحب بك هنا. نتوقع من كل كلية وجامعة أمريكية الامتثال".
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