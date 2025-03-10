أيد حماس وقاد الاحتجاجات داخل الجامعات.. ترامب يُعلن عن اعتقال طالب فلسطيني

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وقال في منشور على منصة : "في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعتها سابقا، اعتقلت دائرة الهجرة والجمارك بكل فخر محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس، واحتجزته في حرم جامعة كولومبيا. وهذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة".وأضاف: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة لن تتسامح مع ذلك".وتابع "كثيرون ليسوا طلابا، بل محرضون مدفوعو الأجر. سنعثر على هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونلقي عليهم ونرحلهم من بلدنا - ولن يعودوا مرة أخرى أبدا".وقال الرئيس الأميركي: "إذا كنت تدعم الإرهاب، بما في ذلك ذبح الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، فإن وجودك يتعارض مع مصالح سياستنا الوطنية والخارجية، ولن نرحب بك هنا. نتوقع من كل كلية وجامعة أمريكية الامتثال".