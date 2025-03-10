لهذا السبب.. الحوثيون يهددون بتصعيد عسكري ضد إسرائيل

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، إنهم سيتخذون إجراءات عسكرية بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة.



وقال زعيم الحوثيين الحوثي، إن الحركة ستستأنف عملياتها ضد إذا لم تنه تعليقها دخول المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام، مما يشير إلى تصعيد محتمل.

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