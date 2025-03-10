"الصليب الأحمر" يحذر من أزمة إنسانية خطيرة بغزة

Advertisement

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، من "أزمة إنسانية خطيرة" في قطاع غزة، في ظل تعليق إدخال المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع.وأكدت اللجنة، في بيان، أن استمرار إغلاق المعابر بقطاع غزة "يهدد بتحول الوضع إلى حالة طوارئ إنسانية خطيرة"، مشيرة إلى أن آثار الأزمة بدأت بالفعل في الظهور عبر ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.ودعت اللجنة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، مطالبةً باستمرار وقف إطلاق النار في غزة.والأحد، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن والبنية التحتية كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".وأضافت: "المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها خلال فترة الهدنة، رغم أهميتها، تُعد محدودة للغاية مقارنةً بالاحتياجات الهائلة للسكان".وأكدت اللجنة على ضرورة وجود "التزام دولي طويل الأمد لإعادة بناء الخدمات الأساسية وتحقيق استقرار الحياة الكريمة للمجتمعات المتضررة في غزة".ولفتت إلى ضرورة تنويع الدعم الإنساني بما يشمل توفير مواد البناء لمراكز الإيواء، وتوفير الإمدادات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية العاجلة. (الاناضول)