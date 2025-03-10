جديد صحة البابا.. هذا ما كشفه مصدر في الفاتيكان!

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وأفاد المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي أن يوم الاثنين مخصص للعلاج الفيزيائي التنفسي والحركي.وأورد أنه كما في الأيام السابقة "أمضى البابا ليلة هادئة مستخدما قناع الأكسجين قبل أن يواصل تلقي الأكسجين "العالي التدفق" عبر الأنف خلال .وفي الصباح، تابع البابا فرنسيس، من كرسيه عبر الفيديو، الرياضة الروحية التي تقام كل عام في بداية الصوم الكبير.