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عربي-دولي

جديد صحة البابا.. هذا ما كشفه مصدر في الفاتيكان!

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:22
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كشف مصدر في الفاتيكان، اليوم الاثنين،  أن البابا فرنسيس واصل علاجه اليوم في المستشفى بمساعدة جهاز تنفسي، لكن "من المبكر جدا الحديث عن عودته" إلى مقر إقامته في الفاتيكان.
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وأفاد المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي أن يوم الاثنين مخصص للعلاج الفيزيائي التنفسي والحركي.

وأورد أنه كما في الأيام السابقة "أمضى البابا ليلة هادئة مستخدما قناع الأكسجين قبل أن يواصل تلقي الأكسجين "العالي التدفق" عبر الأنف خلال النهار.

وفي الصباح، تابع البابا فرنسيس، من كرسيه عبر الفيديو، الرياضة الروحية التي تقام كل عام في بداية الصوم الكبير.
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