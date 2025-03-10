آخر إعلان.. هذا ما قالته إسرائيل عن "دروز سوريا"

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وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بين مقاتلين مرتبطين بالحكومة الجديدة وقوات موالية للرئيس السابق الأسد.وفي تعليق له، وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مينسر، العنف بأنه "مذبحة للمدنيين"، مؤكداً استعداد "للدفاع عن الدروز إذا تطلب الأمر"، دون أن يكشف عن تفاصيل حول الطريقة التي قد يتم بها ذلك.