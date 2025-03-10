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عربي-دولي

آخر إعلان.. هذا ما قالته إسرائيل عن "دروز سوريا"

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:27
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أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، أنها مستعدة للدفاع عن الدروز في سوريا، وذلك بعد أيام من اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مذبحة جماعية لأقلية دينية أخرى، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بين مقاتلين مرتبطين بالحكومة السورية الجديدة وقوات موالية للرئيس السابق بشار الأسد.

وفي تعليق له، وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، العنف بأنه "مذبحة للمدنيين"، مؤكداً استعداد إسرائيل "للدفاع عن الدروز إذا تطلب الأمر"، دون أن يكشف عن تفاصيل حول الطريقة التي قد يتم بها ذلك.
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