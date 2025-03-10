قطر ترحب باتفاق الرئيس السوري وفرهاد عبدي شاهين

Advertisement

رحبت قطر، الاثنين، بالاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات "قسد" (واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي).جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أوردته القطرية الرسمية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".ووصفت الدوحة، الاتفاق الذي يؤكد على وحدة الأراضي ورفض التقسيم، بـ"خطوة مهمة نحو توطيد السلم وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون".وأكدت على أن "استقرار وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها".وجددت الخارجية القطرية دعم بلادها "الكامل لسيادة وتطلعات شعبها الشقيق في والتنمية والازدهار". (الاناضول)