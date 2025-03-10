Advertisement

عربي-دولي

قطر ترحب باتفاق الرئيس السوري وفرهاد عبدي شاهين

Lebanon 24
10-03-2025 | 16:08
A-
A+

Doc-P-1331611-638772415050295358.jpg
Doc-P-1331611-638772415050295358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحبت قطر، الاثنين، بالاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات "قسد" (واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي).
Advertisement

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".

ووصفت الدوحة، الاتفاق الذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بـ"خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون".

وأكدت على أن "استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها".

وجددت الخارجية القطرية دعم بلادها "الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار". (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً
lebanon 24
11/03/2025 01:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: الرئيس الصيني شي جين بينغ يجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
lebanon 24
11/03/2025 01:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة في قصر بعبدا
lebanon 24
11/03/2025 01:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
11/03/2025 01:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:41 | 2025-03-10
17:55 | 2025-03-10
17:38 | 2025-03-10
17:30 | 2025-03-10
17:00 | 2025-03-10
17:00 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24