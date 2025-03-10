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عربي-دولي
قطر ترحب باتفاق الرئيس السوري وفرهاد عبدي شاهين
Lebanon 24
10-03-2025
|
16:08
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رحبت قطر، الاثنين، بالاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد
الشرع
وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات "قسد" (واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي).
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أوردته
وكالة الأنباء
القطرية الرسمية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".
ووصفت الدوحة، الاتفاق الذي يؤكد على وحدة الأراضي
السورية
ورفض التقسيم، بـ"خطوة مهمة نحو توطيد السلم
الأهلي
وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون".
وأكدت على أن "استقرار
سوريا
وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها".
وجددت الخارجية القطرية دعم بلادها "الكامل لسيادة
سوريا
وتطلعات شعبها الشقيق في
الحرية
والتنمية والازدهار". (الاناضول)
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