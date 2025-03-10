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عربي-دولي

"ليس لديهم بديل".. المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط: على حماس مغادرة غزة

Lebanon 24
10-03-2025 | 16:30
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قال مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه من الضروري تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
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وأكد ويتكوف على موقف الإدارة الأميركية الثابت، مشددًا على ضرورة أن "تتخلى حماس عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة".

وأضاف: "أعتقد أنه ليس لديهم بديل آخر سوى المغادرة، وإذا غادروا، فكل شيء سيكون على الطاولة بالنسبة لنا".
جاء هذا التصريح في حديثه لشبكة "فوكس نيوز" قبل مغادرته إلى الدوحة للانضمام إلى الوسطاء القطريين والمصريين، الذين يقودون جهود الوساطة في هذه القضية الحساسة.
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