بأمر من ترامب.. إلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولين سابقين مرتبطين بإدارة بايدن

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وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد: "بناء على أمر من الرئيس ترامب، ألغيت التصاريح الأمنية ومنعت الوصول إلى المعلومات السرية لأنتوني بلينكن وجيك ساليفان والمستشارة السابقة ليزا موناكو والمحامي مارك زيد والمستشار السابق المحامي نورمان إيزن والمدعية العامة السابقة ليتيتيا جيمس والمدعي العام السابق ألفين براج وأندرو فايسمان، بالإضافة إلى 51 موقعا على رسالة التضليل التي وجهها هانتر بايدن".كما كشفت غابارد أن "الرئيس لن يتلقى بعد الآن الموجز الرئاسي اليومي". هذا الموجز هو التقارير الاستخباراتية التي تقدم لرئيس الحالي لإطلاعه على أهم القضايا والتهديدات العالمية.