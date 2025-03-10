هولندا: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة مخالف للقانون الدولي

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قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الاثنين، إن قطع للكهرباء عن قطاع غزة "أمر يدعو للقلق"، ومنع المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية "يتعارض مع القانون الدولي".وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس اعتبر فيلدكامب أن قطع للكهرباء عن غزة "أمر يدعو للقلق"، ومنع المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، "يتعارض مع القانون الدولي".وشدد وزير الخارجية الهولندي على ضرورة أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة سريعة، بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإنهاء العنف. (الاناضول)