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عربي-دولي

هولندا: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة مخالف للقانون الدولي

Lebanon 24
10-03-2025 | 23:30
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قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الاثنين، إن قطع إسرائيل للكهرباء عن قطاع غزة "أمر يدعو للقلق"، ومنع المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية "يتعارض مع القانون الدولي".
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وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس اعتبر فيلدكامب أن قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة "أمر يدعو للقلق"، ومنع المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، "يتعارض مع القانون الدولي".

وشدد وزير الخارجية الهولندي على ضرورة أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة سريعة، بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإنهاء العنف. (الاناضول)
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