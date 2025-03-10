Advertisement

عربي-دولي

البرلمان العربي يهاجم إسرائيل ويطالب بتحرك دولي عاجل

Lebanon 24
10-03-2025 | 17:38
A-
A+
Doc-P-1331636-638772470799198936.png
Doc-P-1331636-638772470799198936.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، قرار وزير الطاقة الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرا من تداعيات هذا التصعيد.
Advertisement

واعتبر اليماحي، الخطوة الإسرائيلية "جريمة حرب وعقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأكد رفض البرلمان العربي القاطع "لهذا الإجراء غير المسؤول"، مؤكدا أنه "يمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار".

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على "كيان الاحتلال" لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات.

وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، وطالب بالعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
الرئيس العراقي: ندعو إلى تحرك عاجل لإعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض
lebanon 24
11/03/2025 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
lebanon 24
11/03/2025 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد: إعادة الإعمار يحتاج إلى حشد دعم عربي ودولي
lebanon 24
11/03/2025 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سنعمل على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار فيحشد الدعم العربي والدولي للإنطلاق بالورشة المطلوبة
lebanon 24
11/03/2025 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:41 | 2025-03-10
17:55 | 2025-03-10
17:30 | 2025-03-10
17:00 | 2025-03-10
17:00 | 2025-03-10
16:53 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24