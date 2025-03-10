البرلمان العربي يهاجم إسرائيل ويطالب بتحرك دولي عاجل

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واعتبر اليماحي، الخطوة الإسرائيلية "جريمة حرب وعقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.وأكد رفض العربي القاطع "لهذا الإجراء غير المسؤول"، مؤكدا أنه "يمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار".وطالب رئيس العربي، والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على "كيان الاحتلال" لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات.وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، وطالب بالعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.