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عربي-دولي
إجلاء 300 أسرة وتحذير من خطر على 30 ألف شخص.. ثوران "بركان النار" يثير الرعب
Lebanon 24
10-03-2025
|
23:55
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ثار بركان النار في غواتيمالا، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 300 أسرة وإصدار تحذير من أن 30 ألف شخص آخرين في المنطقة قد يكونون في خطر.
وبدأ ثوران البركان خلال الليل، ولا يوجد تقرير فوري عن إصابات.
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ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في أميركا الوسطى. وكان آخر ثوران للبركان في
كانون
الثاني 2023.
وأطلق البركان
الغاز
والرماد إلى السماء، يوم الاثنين،، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في المنطقة المجاورة وطريق رئيسي يربط المجتمعات.
وقالت كلودين أوجالدي، سكرتيرة وكالة الكوارث، "نحو 30 ألف شخص عرضة للخطر في هذه المناطق ونحن نحاول إجلاءهم أو مطالبتهم بإخلاء منازلهم".
ويعد الخطر الأكبر من البركان هو الانهيار الطيني البركاني، وهو عبارة عن خليط من الرماد والصخور والطين والحطام، والذي يمكن أن يدفن بلدات بأكملها.
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