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عربي-دولي

جلسة مباحثات رسمية بين بن سلمان وزيلينسكي

Lebanon 24
10-03-2025 | 18:41
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية.
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد بن سلمان وزيلينسكي عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.
وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.
وتستعد جدة لاستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع.
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