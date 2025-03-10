جلسة مباحثات رسمية بين بن سلمان وزيلينسكي

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استقبل ولي السعودي محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية.وقالت السعودية "واس"، إن محمد بن سلمان وزيلينسكي عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.