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فيديو.. هجوم أوكراني بعشرات المسيرات على موسكو

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:19
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أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنّ "هجوما ضخما" بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية، ليل الإثنين-الثلاثاء، قبيل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا.
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وقال سوبيانين في منشور على تلغرام إنّ "الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تواصل التصدّي لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار معادية تستهدف موسكو"، موضحا أنّه تمّ حتى الآن اعتراض ما لا يقلّ عن 58 طائرة بدون طيار كانت متّجهة إلى العاصمة الروسية.


وأفاد رئيس بلدية موسكو بأنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق منطقتي رامينسكوي ودوموديدوفو.

وتبعد المنطقتان نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من الكرملين.

وذكر سوبيانين في منشور على تطبيق تيليغرام للمراسلة "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات".

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران تعليق الرحلات الجوية في مطاري جوكوفو ودوموديدوفو لضمان سلامة الطيران في أعقاب التقارير عن الهجمات. (سكاي نيوز)

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